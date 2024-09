Ancora un incidente, motociclista in gravi condizioni a Siderno

È stato necessario l’intervento dell’elisoccorso partito dall’ospedale di Locri per trasportare al Gom di Reggio Calabria il motociclista ferito ieri poco prima delle 13, a seguito dell’impatto con un’automobile che da via G. Albanese si stava immettendo sul centralissimo Corso della Repubblica.

Da una prima ricostruzione dei fatti – a quell’ora erano presenti diverse persone, tra chi stava per chiudere la propria attività e chi rientrava da una mattinata trascorsa al mare –la collisione è avvenuta proprio all’incrocio tra la traversa che un tempo ospitava la sede dei Vigili del Fuoco e il salotto buono della città, il cui tracciato corrisponde a quello della Statale 106. Peraltro, a pochi passi dalla piazza Portosalvo che nella settimana entrante sarà il centro dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima, patrona di Siderno.

Non è chiara la dinamica dell’impatto, per stabilire la quale le forze dell’ordine intervenute hanno provveduto a compiere i dovuti minuziosi rilievi, ma le condizioni dell’uomo alla guida del motociclo (che procedeva, visto il senso unico dell’arteria, in direzione nord) sono apparse subito preoccupanti, viste le numerose contusioni riportate. Ferite lievi ma comprensibile stato di choc, invece, per il conducente dell’autovettura.

Un problema, quello degli incidenti nelle zone centrali di Siderno che si è riproposto più volte in questi giorni, complice l’aumento dei volumi di traffico dovuto alle maggiori presenze di turisti in città e in tutta la Riviera dei Gelsomini.