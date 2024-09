Reggio, maxioperazione “Atto quarto”: la ’ndrina Libri verso il processo

Udienza preliminare al via il 17 settembre in aula bunker per i 30 indagati Maxioperazione “Atto quarto”. Tra le contestazioni della Dda associazione mafiosa, estorsione, tentato omicidio, detenzione illegale di armi e traffico di droga