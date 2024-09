San Luca, l'appello ai fedeli prima della Festa di Polsi: “Disagi inevitabili, collaborate”

Tutto pronto per la tradizionale festa della Madonna della Montagna che si svolge oggi e domani al santuario mariano di Polsi a San Luca. Il programma della due giorni è stato reso noto dal rettore del santuario don Tonino Saraco, che in una lettera rivolta ai fedeli ha comunicato alcune indicazioni utili «a rendere il più agevole possibile il pellegrinaggio a Polsi».

Il programma religioso prevede per oggi le messe delle 8, delle 10, e delle 12. Un’altra messa si svolgerà alle 17.30 presieduta da mons. Giuseppe Alberti, vescovo di Oppido-Palmi. Seguiranno la processione eucaristica e la veglia, che avrà inizio alle ore 22,30.

Domani alle 10.30 la santa messa presieduta da mons. Francesco Oliva, vescovo della Diocesi di Locri. Seguirà la processione con l’effige della Madonna.

Per quanto riguarda le indicazioni del rettore, don Tonino Saraco, è consigliato di fare attenzione al percorso per raggiungere il luogo sacro, in quanto, considerato il numero elevato di pellegrini «e la difficoltà a raggiungere il Santuario, la strada sarà chiusa nella zona denominata “Tre Aree”, oltre la quale non sarà possibile parcheggiare i veicoli. Da lì si dovrà proseguire a piedi, per circa 3 km, per raggiungere il Santuario. Chi parcheggerà più a monte, potrà utilizzare il servizio navetta che dal casello “Cano” accompagnerà i pellegrini fino a “Tre Aree”».