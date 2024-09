Escursionista percorre il sentiero del Tracciolino a Bagnara e si perde: salvato dai Vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio, nel comune di Bagnara Calabra i vigili del fuoco sono stati impegnati per un soccorso a persona in Loc. Sentiero del Tracciolino. Una persona che percorreva il sentiero si allontanava dallo stesso e, perdendo l'orientamento, non riusciva a ritornare al punto di partenza. Giunta la richiesta di soccorso, sul posto si recava la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Palmi. Individuato l'escursionista e considerata la zona impervia, si richiedeva per il recupero il supporto di un elicottero di base al reparto volo dei Vigili del Fuoco di Catania. La persona veniva raggiunta dagli elisoccorritori e, recuperato con il verricello, veniva successivamente trasferito a bardo dell'elicottero in zona sicura