Rassegna stampa 03-09-2024 edizioni Calabria

- Cosenza, rudere crollato nel rione S. Lucia: nuovo vertice tra tecnici - Scuola, ieri a Cosenza gli incarichi agli Ata. Per i prof confermato venerdì 6 - L’ospedale della Sibaritide a Corigliano Rossano darà respiro alla sanità locale - Sanità allo sfascio a Cassano, il Comitato chiede interventi

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

- Reggio, carcasse di auto in fiamme ad Arghillà: a rischio il campo e la speranza

- Reggio, la proposta: nuovi spazi al centro civico per ospitare l’ambulatorio Asp

- “Le Ali della Polizia”, una mostra racconta a Reggio la storia del Reparto Volo

- Palmi, la Fondazione Varia replica: «Il bilancio è stato trasmesso»

- Gioia Tauro, “sparite” le chiavi dei beni confiscati

- Locri, intercettazioni utilizzabili? Scontro tra Pm e difese

- San Luca, fede e “sofferenza” per la festa della Madonna di Polsi