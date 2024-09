Reggio, carcasse di auto in fiamme ad Arghillà: a rischio il campo e la speranza

La sensazione è quella di dover cominciare daccapo ogni volta. Da una parte le attività che profumano di riscatto che hanno i colori accesi della speranza e dei sorrisi dei bambini che giocano al pallone, dall’altra chi continua a bruciare. Un braccio di ferro che si consuma sullo stesso territorio e sulle spalle della comunità di Arghillà. Il campetto di calcio di Modenelle, quel rettangolo che avvicina alla normalità un luogo diventato simbolo di degrado sociale e ambientale, è stato circondato nel corso dei mesi da carcasse di auto. Il perimetro del campo di gioco ad Arghillà rappresenta qualcosa di più di quello che è in altri contesti. Anche questa piccola oasi ha rischiato di andare in fumo. L’incendio delle carcasse accumulate ha lambito il campetto, solo il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha scongiurato il propagarsi delle fiamme. Una situazione intollerabile, soprattutto perché non nuova. Un degrado a cui i bambini rischiano di assuefarsi. Ed è per questo che a fronte dell’ennesimo incendio la comunità di Arghillà chiede aiuto alle istituzioni. Dopo il rogo consumato nella notte di sabato il Comitato di quartiere scrive di nuovo alla Prefettura. Si chiede un incontro, l’ennesimo di quel tavolo tecnico che in termini di sicurezza percepita dai cittadini pochi risultati ha maturato. Qua viene considerato normale che i cortili siano sfasci a cielo aperto, che i liquami delle fogne scorrano lungo i vicoli, che le case vengano occupate abusivamente. Ed è per dare una prospettiva diversi a questi ragazzi che tante forze sane sono scese in campo.