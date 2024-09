Reggio, rinviata a causa del maltempo la serata del Festival del Teatro Popolare

"Ci dispiace informare la cittadinanza che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, la serata della rassegna teatrale in programma per questa sera presso la Villa Comunale è stata rinviata.

Invitiamo comunque tutti a partecipare alle serate già in programma, che avranno regolarmente inizio a partire da domani, confidando in un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Vi ringraziamo per la comprensione e il continuo supporto e vi aspettiamo numerosi per vivere insieme momenti di grande teatro". Lo scrivono in una nota i rappresentanti della Fita, Federazione Italiana Teatro Amatori annunciando il rinvio della serata del Festival del Teatro Popolare in programma alla Villa Comunale "Giardini Umberto I"