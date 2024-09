L'omicidio di Antonio Bellocco a Milano: la Questura di Reggio vieta il funerale pubblico

Si svolgeranno in forma strettamente privata i funerali di Antonio Bellocco, il 36enne condannato in via definitiva per associazione mafiosa al clan omonimo di 'ndrangheta ucciso lo scorso 4 settembre a Cernusco sul Naviglio (Milano) dal capo ultrà dell’Inter Andrea Beretta. Lo ha stabilito con un’ordinanza la questura di Reggio Calabria che ha vietato la celebrazione «in forma pubblica e solenne» delle esequie in quanto «potrebbe rappresentare l’occasione per l’ostentazione della forza della famiglia criminale ed essere, altresì, propizia per incontri tra affiliati, cementare alleanze o programmare iniziative illegali con conseguenti e potenziali turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica». La salma, restituita ai familiari di Bellocco dopo il nulla osta della Dda di Milano, verrà tumulata questa sera nel cimitero di San Ferdinando, il paese di origine del 36enne.