San Ferdinando, chiusa la strada di accesso al cimitero per la sepoltura di Antonio Bellocco

Misure di sicurezza straordinarie per l'arrivo della salma di Antonio Bellocco, ucciso nei giorni scorsi a Cernusco sul Naviglio alle porte di Milano. Dopo l'ordinanza della Questura di divieto di celebrare i funerali in forma pubblica, è stato deciso che la sepoltura avverrà nel cimitero del centro dell'area portuale intorno alle 22. Per questo la strada provinciale di accesso al cimitero è stata chiusa al transito. Attivati servizi di controllo straordinario a San Ferdinando e Rosarno con la presenza massiccia degli uomini della Polizia.