Nave da crociera Ponant al porto di Reggio, Latella: "Visitatori entusiasti, continuiamo a lavorare per ampliare l'offerta turistica"

Ancora una nave da crociera al porto di Reggio Calabria. Da ieri e per l'intera giornata di oggi la nave Bouganville della compagnia Ponant, piccola crociera di lusso, con a bordo circa 300 persone, è attraccata al porto della città dello Stretto. A fare gli onori di casa il Consigliere delegato al Turismo Giovanni Latella che ha salutato l'equipaggio ed i passeggeri della nave da crociera, organizzando lo spostamento in città dei turisti in arrivo.

"Siamo felici di poter incentivare anche l'aspetto legato al turismo crocieristico - ha affermato Latella - per tutta l'estate ed ancora in questi giorni delle festività mariane la città è interessata ogni giorno da decine di eventi, spettacoli musicali ed iniziative culturali. Un'offerta culturale e turistica ampia e variegata, in grado di attrarre i flussi turisti non solo a livello locale. D'altronde il giudizio di chi in questo periodo ha avuto modo di visitare Reggio è senza dubbio entusiasta e positivo. Riceviamo apprezzamenti unanimi e crediamo sia importante che siano per primi i cittadini a promuovere le nostre bellezze. Dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione, coinvolgendo realtà pubbliche e private per incentivare e destagionalizzare la nostra offerta affinché sia sempre più attrattiva".