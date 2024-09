A Reggio la crisi idrica non molla. La mappa dei disservizi che fanno soffrire il territorio

Oggi rubinetti a secco per i quartieri di Modena e una parte di Sbarre Superiori. Il motivo? Un’importante perdita nella zona di Ciccarello. Una riparazione che non può essere rinviata oltre, troppo del prezioso liquido è già andato perduto sull’asfalto. Così è necessario sospendere l’erogazione dal serbatoio di Modena. Il servizio sarà ripristinato appena ultimati i lavori di riparazione che si auspica possano procedere speditamente e senza sorprese. Solo qualche settimana addietro per la riparazione di un guasto nell’area del Calopinace è stato necessario realizzare un bypass di oltre trenta metri a cusa del groviglio di tubi, reti sovrapposte, di cavi di servizi e sottoservizi.

Lunedì i disservizi abbracceranno i quartieri di viale Calabria, via Gebbione e Sbarre centrali. Il problema questa volta non è alla rete idrica, ma a quella elettrica. Infatti per via di alcuni interventi di manutenzione straordinaria è necessario disattivare l’energia elettrica ai pozzi di Sant’Agata. Stesso motivo per cui oggi invece a rimanere a secco sono i cittadini residenti nella periferia nord della città. Si lavora per ultimare i lavori elettrici al pozzo di San Biagio 2 e Madonna delle Grazie. Opere idrauliche che garantiscono l’approvvigionamento idrico del serbatoio di Gallico Superiore che alimenta a sua volta la rete di Gallico Marina e Gallico Superiore.

E in questo bollettino da emergenza continuano i “guai” per l’area sud della città, quella che questa estate ha subito i disagi più pesanti. I disservizi riguardano questa volta le zone di Nocille, Lume e Pellaro a causa di un fermo improvviso del pozzo Grotteria.