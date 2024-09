51enne va a caccia di funghi e si perde nei boschi di Galatro: ritrovato dai vigili del fuoco

Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Vibo Valentia, distaccamento di Serra San Bruno congiuntamente alla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Polistena (RC), è intervenuta alle 19.10 circa in loc. Pilieju nel comune di Galatro (RC) per soccorrere una persona dispersa.

Il malcapitato, un 51enne che si è inoltrato in una zona boscata per cercare funghi, ha perso l'orientamento non riuscendo a ritrovare il sentiero principale per ritornare alla propria autovettura.

Il personale della squadra di Serra San Bruno ha ispezionato la zona rispetto alle coordinate che lo stesso disperso aveva inviato alla Sala Operativa di Vibo Valentia e, alle 21 circa il malcapitato è stato individuato e raggiunto. L'uomo era in buono stato di salute ed è stato accompagnato sino alla propria auto.