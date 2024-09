Palizzi nella morsa del rogo. I piromani... ci riprovano

Il personale dei Vigili del fuoco, di Calabria verde e della Protezione civile fino a ieri sera inoltrata ha potuto fare ben poco, nonostante l’impegno profuso, per spegnere il gigantesco incendio che ha interessato una vasta area di Palizzi, in contrada Gunì. In considerazione della estensione della superficie e della zona particolarmente impervia, i vigili del fuoco non hanno potuto far giungere l’acqua nelle zone interessate dal fuoco per cercare almeno di fronteggiare le fiamme.

Il rogo è stato innescato – ovviamente è inutile pensare a qualsiasi ipotesi che non sia il dolo – intorno alle 12.30 di ieri, proprio dallo stesso sito dell’incendio che si è sviluppato mercoledì scorso. Con una sostanziale differenza: il primo incendio non ha fatto danni alle colture perché il vento spirava in direzione opposta, mentre ieri ha cambiato direzione con tutte le conseguenze del caso. Vigneti ed uliveti totalmente distrutti dal fuoco, abitazioni di campagna lambite dalle fiamme e, ovviamente, tanta paura.

In questo apocalittico scenario si è ovviamente pensato di fare intervenire un canadair, in considerazione del fatto che come già rilevato, che il personale di terra era impossibilitato a intervenire a causa della superficie scoscesa del terreno. La richiesta di intervento è stata fatta ma l’aereo non arrivava.