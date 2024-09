Palmi, ecco la zona a traffico limitato nei festivi e nel fine settimana

Terminato il periodo estivo entra in vigore, fino al prossimo 30 settembre, la regolamentazione relativa alla Zona a traffico limitato che riguarda il centro storico cittadino di Palmi.

Questi luoghi e orari che fino a fine mese interesseranno la Ztl: dal 1. al 30 settembre: sabato, domenica e giorni festivi infrasettimanali dalle 20,30 alle 24 corso Garibaldi (a partire dall’intersezione con via Cilea al belvedere Suriano posto alla fine del corso), piazza Primo Maggio, corso ten. Aldo Barbaro (da viale Rimembranze a piazza Amendola), piazza Cavour, via Augimeri, via Bovi, (fino a via Manfroce), via Manfroce (da piazza Cavour a via Roma), via Roma, piazza Amendola (con eccezione dell’area di sosta antistante gli uffici giudiziari delimitata dalle piante, ove non altrimenti vietato), via Barillaro (fino all’ingresso carraio degli uffici giudiziari), via Stefano Condello da via Pitagora a via Roma.

Come già in vigore da tempo, «i quattro “quadranti” laterali della piazza, delimitati da elementi dissuasori a norma ed oggetto di intervento di riqualificazione, sono area pedonale permanente con eccezione per i veicoli di polizia e di soccorso per ragioni di emergenza, carico e scarico merci negli orari previsti».