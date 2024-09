Reggio, tragedia all'aeroporto. Donna muore colta da malore prima di prendere il volo per Roma

Tragedia oggi pomeriggio all'aeroporto "Tito Minniti" di Reggio Calabria. Una donna è morta proprio nel momento in cui si stava imbarcando sul volo diretto a Roma. La partenza era fissata alle 15:15, ma da quanto si apprende la signora si è sentita male mentre era già a bordo dell'aereo e il volo è stata temporanemente sospeso.

Immediata la macchina dei soccorsi: sono giunti in pista sia i sanitari del 118 che la polizia aeroportuale, ma purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare. I passeggeri del volo sono stati fatti scendere e ora sono in attesa che venga predisposto un nuovo volo (ma probabilmente non prima delle 21:15 di stasera)

Dramma all’aeroporto “Tito Minniti” di Reggio Calabria, dove oggi una donna è morta mentre si stava imbarcando su un aereo diretto a Roma. A quanto si apprende la signora si è sentita male mentre era già salita sul volo.

Conseguenze pesanti sul traffico aereo (con ritardi fino anche a 4 ore) in virtù dei rilievi effettuati dalle forze dell'ordine.