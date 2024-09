Rassegna stampa 16-09-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

- Alta velocità in Calabria, sin qui soltanto annunci e nulla di concreto

- Stamani in Calabria riparte l’anno scolastico tra entusiasmo e vecchi problemi: oltre 250mila gli studenti

- Aggressioni e disservizi, il disastro della sanità in Calabria

- Klaus Davi: «Oltre 600 persone alla messa in suffragio di Bellocco a Rosarno»

- Cosenza, il “tesoro” nascosto nel trolley e il ruolo dell’ex cognato del boss

- Gli scavi di Crotone e le nuove “sorprese”. L’antica agorà è più estesa del previsto

- Crotone, disputa sulla chiusura di una strada per avviare la bonifica: Eni Rewind e Comune contrapposti

- Reggio Calabria, una terapia d’urto per salvare il “tesoro verde”

- Aree industriali in Calabria più sicure, affidato l’appalto da 10 milioni

- Il Paolano pacificamente invaso da centinaia di argentini