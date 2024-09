Asp di Reggio, si continua nel potenziamento del personale

In arrivo altri medici all’Azienda sanitaria provinciale. Continua il percorso di potenziamento del personale avviato dal direttore dell’ente Lucia Di Furia. È stato dato l’ok all’avvio di una procedura concorsuale per reclutare altro personale. Questo in dettaglio quanto ha fatto partire l’Asp: “stante le gravi carenze di personale, al fine di reclutare tempestivamente professionalità mediche da assegnare alle unità operativa di questa Azienda, si procedere a bandire un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 21 posti di dirigente medico in varie discipline, senza svolgere preventivamente le procedure di mobilità abbreviando, per quanto possibile, le modalità di reclutamento”.