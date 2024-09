Locri, vent’anni fa l'omicidio di Massimiliano Carbone. La madre: «La speranza? È finita»

Il 17 settembre 2004, vent’anni oggi, Massimiliano Carbone, giovane imprenditore, aveva 30 anni e abitava in quella strada, che allora si chiamava Traversa Campo Sportivo. Una sera rientrò a casa dopo una partita di calcetto. Il buio di quella via fu il più fedele alleato di chi lo attese armato. Nessuna videocamera inquadrò i connotati di chi decise quella sera di poter disporre della sua giovane e dignitosa esistenza. Nel buio, quel volto rimasto anonimo sparì dopo un paio di colpi. Prima delle urla di dolore.

Massimiliano – assassinato il 17 settembre 2004 in quella via Traversa Campo Sportivo che dopo l’ultimo giro di intitolazioni del Comune, alcune anche a vittime di mafia, è diventata via Gaetano Scirea – morirà una settimana dopo, il 24 settembre. Da allora sono cambiate tante cose, ma la cappa di omertà su questo e altri omicidi impuniti da queste parti e in questa Locri, non è mai mutata. Il 24 settembre in Cattedrale una preghiera ricorderà Massimiliano per la ventesima volta. Per sua madre, Liliana Esposito il tempo si è fermato. E lei neanche, si è mai fermata. Con la dignità e il coraggio di sempre.

Liliana, va bene se lo definiamo un un ventennio gattopardesco?

«Sì, e siamo in tanti a pensarla così. Ognuno aveva fatto affidamento sulla legalità partecipata, sui proclami di libri scritti per committenza e sui personaggi culto, ed era esaltante la retorica delle manifestazioni, mentre intanto la speranza si faceva parola abusata e concetto rarefatto. Chi ci crede più al cambiamento?».

E la giustizia terrena manca ancora…

«Da tempo so che una risposta di tribunale non ci sarà mai, e questa consapevolezza deriva ormai dalla mia personale esperienza della mentalità del contesto e dei metodi investigativi imposti dal sistema giudiziario. Accade che davanti a un’ingiustizia sociale e a un delitto ci siano rassegnazione e grande fatalismo, che in fondo sono una strategia di piccola sopravvivenza, per cui, dopo la primissima indignazione, si aspetta inerti e fiduciosi perché ci viene detto che “la credibilità dello Stato e delle Istituzioni si ha nell’assicurare i rei alla Giustizia e nel far sì che nessuna madre debba più piangere il proprio figlio”. Così mi scrisse nel 2008 il superprefetto di Reggio Calabria Luigi De Sena».

Quindi non ci crede più?

«Che cosa altro potrebbe fare una mamma dopo che ha avanzato le corrette, formali, dignitose e sacrosante istanze di verità e di giustizia e si è trovata a leggere molte centinaia di pagine catalogate come “modello 44”, cioè relative a indagini contro ignoti? È ancora un mistero sulla bocca di tutti, nonostante la variazione toponomastica».