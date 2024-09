Carceri, lunedi' Laura Boldrini a Reggio Calabria dov'e' detenuta l’attivista curdo-iraniana Mysoon Majidi

Lunedì 23 Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani nel mondo, si recherà in visita al carcere Panzera di Reggio Calabria, dov'è detenuta anche - ricorda una nota - l’attivista curdo-iraniana Mysoon Majidi, sotto processo con l’accusa di essere una scafista.

Boldrini - si ricorda ancora - ha incontrato Majidi la prima volta a febbraio 2024 quando era detenuta nel carcere di Castrovillari e ha seguito la vicenda giudiziaria della ragazza denunciando in Parlamento e sui media la drammatica situazione di Majidi. Alle 15 è previsto un punto stampa all’esterno della Casa Circondariale Panzera, in via Carcere Nuovo 15.