Palizzi, incendiata l'auto della consigliera comunale Anna Maria Tringali

Un inspiegabile atto intimidatorio, è l’ipotesi sostenuta dalla consigliera comunale Anna Maria Tringali, nella serata di giovedi scorso ha turbato la festa per i 18 anni della figlia. L’auto della capogruppo dell’opposizione è andata interamente distrutta da un incendio mentre era parcheggiata in prossimità di un locale alla Marina, dove un centinaio di persone si erano ritrovate per festeggiare il compleanno della ragazza.

Nell’incendio sono state coinvolte altre due auto e solo la rapidità nello spostare le altre non ha reso gravissimo il bilancio di «un atto – ha affermato Tringali – tipico della mentalità mafiosa che, purtroppo, ancora imperversa in questa terra di Calabria che tarda ad emanciparsi». Prontamente intervenuti i vigili del fuoco e anche il Ccmandante del Norm della Compagnia di Bianco a cui sarà formalizzata la denuncia.

La capogruppo della minoranza, ancora incredula per quanto accaduto, ha dichiarato che «chi compie questi atti non può che essere relegato nell’angolo buio della subcultura, derivante dalla povertà di intelligenza e di linguaggio, incapaci di confronto e di civile convivenza». La cittadinanza è rimasta particolarmente colpita dall’episodio sulla cui natura dolosa, secondo i primi accertamenti, pare non sussistano dubbi.

Secondo le prime verifiche, sembrerebbe che l’incendio abbia avuto origine da una striscia di combustibile cosparso a terra e arrivato sino alla macchina.