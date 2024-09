Palizzi, la Tringali non si dà pace. "Sbalordita e amareggiata"

Il presidente del Consiglio Carmelo Zirilli ha convocato l’assise comunale per domani alle ore 11, presso la sede municipale, per discutere due argomenti. Il primo riguarda la “Solidarietà, il sostegno e vicinanza alla consigliera comunale Anna Maria Tringali per i fatti accaduti in data 19 settembre 2024”.

«Ancora non riesco a rendermi conto – ci dichiara Anna Maria Tringali – di quello che mi è successo. Sono stata, e lo sarò sino a quando ne avrò le capacità e le forze, sempre al servizio di chiunque abbia avuto bisogno di me». La dottoressa Tringali è, infatti, dirigente medico agli Ospedali riuniti di Reggio e presta servizio al Pronto soccorso, un reparto particolarmente delicato dove, oltre alla professionalità, occorrono doti come la pazienza e la serenità per assicurare ai pazienti la massima cura e attenzione.

«Dire che ci sono rimasta male è solo un eufemismo, – sottolinea ancora la dottoressa Tringali – sono molto amareggiata anche perché stavamo festeggiando, assieme a tutta la famiglia e a tantissimi amici in un ristorante del luogo, i diciotto anni di mia figlia che, a sua volta, lascio immaginare come ha reagito».