Gioiosa Ionica, auto in fiamme nella galleria della Limina: le squadre di soccorso salvano 4 persone intossicate dal fumo

Un incendio ha coinvolto un'autovettura all'interno della galleria Limina, lunga 3,2 km, sulla SS 682 nel Comune di Gioiosa Ionica, intorno alle ore 15:50. Gli automobilisti in transito sono riusciti ad abbandonare autonomamente la galleria. Le squadre di soccorso dei Vigili del fuoco, inviate prontamente dal Distaccamento di Siderno, Polistena e Palmi, sono intervenute e hanno tratto in salvo quattro persone, le quali si trovavano nella vettura in fiamme e risultavano intossicate dal fumo. Le vittime sono state assistite dal personale sanitario del Suem118 e trasferite in ospedale per ulteriori accertamenti.

L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso l'estinzione dell'incendio e la messa in sicurezza del sito. Presenti sul posto anche i carabinieri e l'ANAS per gli adempimenti di competenza. La strada statale e la galleria sono state chiuse a causa del denso fumo, che ha reso impossibile il transito.