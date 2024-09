A Reggio Calabria ecco i nuovi stalli di sosta e stazionamento per i tassisti

Il riordino del servizio di trasporto a chiamata rientra tra gli obiettivi di mandato dell'Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà e grazie all'interlocuzione avviata in questi mesi si è dunque giunti alla definizione del percorso per la realizzazione degli standard auspicati.

Nel corso dell’incontro sono emerse alcune criticità in seno alla categoria dei tassisti precisando di conseguenza gli obiettivi da raggiungere in sinergia con l’Amministrazione Comunale, grazie anche ad un nuovo regolamento che sarà approvato dopo il parere reso dall’Autorità di regolazione dei trasporti.

A Reggio Calabria tutto pronto per accogliere i nuovi stalli di sosta e stazionamento per i tassisti reggini. A questo risultato si è arrivati dopo una serie di interlocuzioni tra l’Amministrazione comunale, nello specifico l’Assessorato alle Attività produttive di Marisa Lanucara e il portavoce della categoria dei tassisti, il dott. Innocenzio Macheda . All’ultima riunione, svoltasi a palazzo San Giorgio, era presente anche il consigliere comunale delegato al Turismo Giovanni Latella, mentre per gli aspetti legati alla mobilità il riferimento è stato l'Assessore Paolo Malara.

“Ringrazio il vicesindaco Paolo Brunetti che, come Assessore alla Polizia Municipale, ha lavorato alacremente e ha coinvolto l’Atam per la realizzazione dei nuovi stalli – ha chiarito l’assessore Lanucara – sono sicura che continuando ad ascoltare bisogni e proposte, a lavorare insieme seduti a un tavolo daremo le risposte alla categorie dei tassisti, per poter offrire un servizio di qualità a turisti e cittadini”.

Le zone da riservare, che al momento sono in corso di delimitazione da parte di Atam, riguardano i centri di interesse della città che sono individuati negli spazi prospicienti l’Arena dello Stretto, il Castello Aragonese, il Museo, il Duomo, piazza Italia, pressi del Grande Ospedale Metropolitano, l’Ospedale Morelli, via Emilio Cuzzocrea nei pressi del palazzo della Cultura, Scuola Allievi Carabinieri, piazza Indipendenza.

Nel corso della riunione, inoltre, il rappresentante della categoria, raccogliendo i suggerimenti dell’Amministrazione Comunale, ha comunicato che è in cantiere la costituzione della prima Coop Tassisti Reggini “Soc. coop. Arl.”. La nascita della cooperativa costituisce un valido strumento in grado di soddisfare le rinnovate esigenze della collettività reggina per la mobilità urbana e soddisfare i flussi turistici che, in città, sono in notevole crescita. Un risultato di rilevante importanza per la città di Reggio Calabria a cui si è giunti dopo mesi di lavoro in stretta collaborazione insieme all’Amministrazione comunale reggina” ha precisato l’assessore.