Ormeggi più sicuri alla banchina nord del porto di Gioia Tauro

A poche settimane dalla sua inaugurazione, l’AdSP dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio predispone il terreno per intraprendere ulteriori lavori che rendano ancora più sicura e funzionale la nuova banchina di Ponente, realizzata grazie ad un finanziamento di 12 milioni e mezzo di euro erogato dalla Regione attraverso il Fondo di sviluppo e coesione.

Il progetto prevede l’installazione di nuove bitte, appositamente denominate “bitte di tempesta”, concepite per resistere a condizioni meteorologiche avverse e alle sollecitazioni provocate da navi di grande dimensione, con elevate superfici veliche esposte ai venti di traversia. L’esposizione ai venti di traversia rappresenta un serio problema per i porti, soprattutto per quelle navi che arrivano in banchina prive di carico, conosciute come navi “a pallone”.

Queste imbarcazioni, essendo quasi completamente vuote, presentano un’elevata superficie velica che, in presenza di venti forti, rende complicato e rischioso l’ormeggio.