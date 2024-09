Taurianova, manca l’acqua: scuole chiuse. Marafioti: il Comune sapeva

Il guasto al pannello elettrico dei pozzi di adduzione di località Marro ha messo in seria difficoltà la comunità di Taurianova. La prima segnalazione sulle criticità, arrivata dal vicesindaco Caridi nel pomeriggio di sabato scorso, ha reso noti i motivi dei disagi riscontrati in diverse zone della città già a partire da venerdì e risolti solo nella giornata di ieri. A stretto giro la comunicazione dell’Ente: «Il problema persisterà sino alla riparazione del guasto da parte di Enel e-distribuzione».

Nella giornata di domenica, visto il prolungarsi della problematica, il Comune ha ordinato la chiusura per un giorno di tutte le scuole di ordine e grado ricadenti nel perimetro urbano del centro principale. Disagi diffusi, dunque, che hanno trovato l’immediata presa di posizione della politica sul tema della gestione idrica. In particolare, il capogruppo del Partito Democratico Simone Marafioti ha parlato di «incapacità amministrativa e carenza di programmazione».

«È mio dovere denunciare con fermezza l’evidente incapacità di questa amministrazione nel governare efficacemente la nostra comunità – ha tuonato il consigliere dem – ancora una volta l’amministrazione si dimostra inadeguata e priva di una visione strategica a lungo termine».