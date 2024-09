Bovalino, lite conclusa da una coltellata. Il ferito è un 66enne di Natile

Una coltellata al fianco sinistro al culmine di una animata lite, un fendente che solo grazie alla prontezza di riflessi della vittima non si è trasformato in un colpo mortale. L’accoltellamento si è verificato a Bovalino, in pieno centro, sulla trafficata via XXIV Maggio, a poca distanza da alcuni esercizi commerciali e una scuola. Vittima dell’aggressione è stato un 66enne, P.A.C., di Careri, residente nella frazione di Natile. Ad aggredire e ferire l’uomo è stato un 55enne, D.N., anche lui residente in un comune collinare dell’entroterra bovalinese.

Stando a quanto è stato possibile apprendere dalle poche notizie trapelate, la vittima è stata raggiunta al fianco sinistro da un fendente che il 55enne della zona ha sferrato con estrema decisione contro P.A.C. al culmine di un litigio scoppiato per motivi a quanto sembra di natura personale. Dopo aver “ricevuto” la coltellata al fianco sinistro, il 66enne P.A.C. si è dato precipitosamente alla fuga, dirigendosi verso l’ingresso di un negozio e mettendosi in salvo.