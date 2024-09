Reggio, raid criminale sul lungomare: minorenne aggredito picchiato e rapinato

Aggredito e picchiato per rubargli la bicicletta elettrica con cui stava spostandosi in compagnia di alcuni ragazzini, tutti minorenni, come lui. Serata (domenica appena trascorsa) di inaudita violenza nel cuore della città, nella piazza antistante il Water Front. Quindi sul Lungomare, solitamente gremito di gente a passeggio, tra turisti che provano a godersi gli ultimi scampoli della stagione estiva reggina e residenti che la domenica come tradizione amano passeggiare tra lidi e balconata sullo Stretto.

Vittima principale per le conseguenze subite di una rapina e di un pestaggio un giovanissimo reggino, 14 anni o poco più. Erano le ore 19,20 circa quando il giovanissimo reggino è stato preso di mira da una gang di malviventi, tre persone di probabile origine straniera per come si esprimevano, dall’accento delle poche parole pronunciate e per le caratteristiche somatiche raccontate in denuncia dalla vittima.

Il 14enne non era solo, era in compagnia di altri due ragazzini come lui, quando é stato avvicinato dal terzetto di energumeni che hanno aggredito lui ed i suoi due amici prima con degli sputi e poi con calci e pugni alla testa, all'addome ed alle gambe. I malfattori appena sopraggiunti (scavalcando un cancello che separa la piazza dalla spiaggia del Lido comunale), iniziavano a picchiavare il 14enne riuscendo a sottrargli le chiavi della bici elettrica e scappare via.