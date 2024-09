S. Giorgio Morgeto, sabato approda in aula la decadenza di Valerioti

“Ordinanza n. 13912 del 13 marzo 2024 Corte di Cassazione Prima Sezione Civile, trasmessa con nota della Prefettura di Reggio Calabria n. 98028 del 5 settembre 2024 ad oggetto: Comune di San Giorgio Morgeto. Sindaco Salvatore Valerioti . Incandidabilità ai sensi dell’art. 14, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”. Questo l’unico punto all’ordine del giorno del consiglio comunale convocato dallo stesso sindaco Valerioti per sabato 28 settembre alle 17.30 nella biblioteca di via G. Oliva.

Il gruppo d’opposizione consiliare di “Rialzati San Giorgio” composto dai consiglieri Pasquale Ciurleo, Giuliano Corradino ed Emanuel Raso, ha affisso nei giorni scorsi un manifesto in cui, tra l’altro, scrive: «Il minimo comune multiplo degli ultimi trent’anni della politica sangiorgese si è tutto concentrato sulla vicenda di un sindaco che è risultato essere incandidabile in tre sentenze: Tribunale ordinario di Palmi, Corte d’Appello di Reggio Calabria e Corte di Cassazione. Caso chiuso: Valerioti, al momento della sua candidatura a sindaco, non poteva candidarsi e non lo potrà fare per i prossimi due turni elettorali».