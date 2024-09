Inseguimento a Villa San Giovanni: arrestato un uomo per resistenza a pubblico ufficiale

I Carabinieri della stazione di Villa San Giovanni hanno arrestato stamattina un individuo in flagranza di reato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato un secondo soggetto per porto di oggetti atti a offendere.

L'episodio è avvenuto intorno alle 11:20, quando una pattuglia ha intercettato un veicolo sospetto in transito a Villa San Giovanni. Alla vista delle forze dell’ordine, i due occupanti hanno tentato la fuga in direzione Reggio Calabria. Dopo un inseguimento a velocità sostenuta, durante il quale il conducente ha tamponato due veicoli, la corsa è terminata a Catona, in via Scopelliti, con un ulteriore incidente che ha coinvolto tre veicoli in sosta.

Nel corso della successiva perquisizione, il passeggero dell’auto è stato trovato in possesso di un tirapugni metallico, subito sequestrato dai militari. Fortunatamente, non si registrano feriti e la polizia locale di Reggio Calabria è intervenuta per gestire le sanzioni legate alle infrazioni del Codice della strada e i rilievi degli incidenti.