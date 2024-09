Rassegna stampa 27-09-2024 edizioni Calabria

- Catanzaro, sfuma l’idea del parcheggio sotterraneo. Nel sottosuolo i resti di edifici e gallerie - Catanzaro, la battaglia contro l’evasione dei tributi. Solo per il 2018 recuperati 600mila euro - Reggio, Museo del mare: "A novembre si apre il cantiere" - 'Ndrangheta a Reggio, le dichiarazioni del collaboratore Bilardi entrano nel processo “Garden” - Lamezia, rottura dell’acquedotto: possibili azioni legali dei cittadini

IN EVIDENZA

- Trasporti in Calabria, la Regione investe sui treni - L'autonomia differenziata e l'impatto sulla Calabria: restano i vecchi nodi - Cosenza città unica, s’allarga il fronte del “sì”. Oggi la data possibile del referendum

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

- Bonifica a Crotone, Eni Rewind alla Regione: "Autorizzi il conferimento dei rifiuti"

- Il rigassificatore a Gioia Tauro? "Un bell’affare davvero"

- Corigliano Rossano, impianto eolico nel Mar Jonio. Parte la protesta

POLITICA

- Vibo, gli incarichi “scaldano” il Consiglio comunale

- Rende, partiti e coalizioni in fermento. Il clima politico è già infuocato

- Il sindaco di Montegiordano: "La Provincia della Sibaritide serve a non farci sentire periferia"

CRONACA

- Nessuno vuole lavorare nel Pronto soccorso. Anche l'Umg di Catanzaro si allinea alle altre università italiane

- Cosenza, veicoli a passo di lumaca su un percorso di 700 metri

- Sibari, il rogo notturno ha lambito i cantieri nautici dei Laghi

- Le strade del turismo religioso non arrivano a... Paravati

- Siti archeologici della Locride, finanziamenti “aperti” per interventi di tutela e valorizzazione

- Roccella Jonica al “top” in Italia nella transazione digitale