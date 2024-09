Reggio Calabria, accoltellò un ladro dentro casa: lascia il carcere Francesco Putortì

Lascia il carcere, dopo ben quattro mesi, Francesco Putortì, il macellaio di Reggio Calabria che ha accoltellato a morte uno dei due ladri che si è ritrovato in casa, nella frazione collinare sud Oliveto, intenti a rubare i risparmi della sua famiglia e delle armi che deteneva regolarmente. Il Gip di Reggio Calabria, Giovanna Sergi, ha accolto la richiesta dei difensori di fiducia, gli avvocati Giulia Dieni e Natale Polimeni del Foro di Reggio Calabria, concedendo gli arresti domiciliari.

La terribile vicenda risale alla mattina del 27 maggio scorso. Uno dei due ladri è deceduto per le ferite riportate, l'altro è stato costretto alle cure in ospedale a Messina. Altri due sarebbero scappati mentre erano in attesa all'esterno della casa.

Francesco Putortì fu arrestato a poche ore dai fatti dalla Squadra mobile.