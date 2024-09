L’Asp di Reggio Calabria conferisce gli incarichi: sul piatto 12 milioni di euro

L’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria ha messo sul piatto più di 12 milioni di euro all’anno per l’attribuzione degli incarichi all’interno delle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali. Un atto a suo modo storico perché, per la prima volta, si è deciso di investire sul personale dando un valore economico al lavoro dei professionisti della sanità pubblica provinciale. Un atto di fiducia per ripagare (dal punto di vista economico) l’impegno e la dedizione di medici, paramedici e personale amministrativo e tecnico. Incarichi che hanno decorrenza dal 16 ottobre prossimo.

Il nuovo atto, da 11 milioni di euro, riguarda 554 posizioni di professionisti che hanno partecipato alla manifestazione di interesse promosso dall’Asp. Un numero che potrebbe crescere perché è pronto un nuovo bando rivolto a quei medici che non hanno risposto alla prima manifestazione interna. Secondo quanto appreso, resterebbero da coprire poco meno di 50 posti rimasti vacanti.

Quando si parla di incarichi ci si riferisce, per esempio, ai responsabili strutture complesse (i primari), di quelli delle strutture semplici, ai responsabili dei distretti, ai nuovi assunti; alle posizioni dei cosiddetti “esperti”, ai coordinatori e di tutte le altre tipologie degli incarichi professionali che si trovano in un’Azienda sanitaria provinciale. Rientrano nella distribuzione degli incarichi anche i medici cubani.