Taurianova, omicidio Ascone: Trapasso ricorre contro la condanna

Dopo le motivazioni delle condanne per la morte di Agostino Ascone, ecco il primo ricorso in appello presentato dai legali di Giuseppe Trapasso. Il giovane, punito con 22 anni e sei mesi di reclusione per diversi reati tra cui il concorso in omicidio, ha appellato la sentenza con una memoria di diciotto pagine in cui l’avvocato Giovanni De Stefano prova a smontare pezzo per pezzo l’esito del primo grado.

Secondo la difesa, Trapasso non sapeva di doversi recare con Figliuzzi in qualche luogo nel pomeriggio del 27 dicembre. «Circostanza – spiega il documento – che autorizza ad escludere con ragionevole certezza che Trapasso fosse stato messo al corrente del progetto di Figliuzzi che, secondo la ricostruzione dei fatti recepita in motivazione, sarebbe stato preesistente, tanto da comportare il riconoscimento dell’aggravante della premeditazione sulla base del movente presente da tempo nella mente e nei discorsi di Figliuzzi e Sturiale».