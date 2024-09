Reggio Calabria, al via in anticipo le mense scolastiche nelle scuole. L'assessora Briante: "Massima attenzione per i nostri bambini"

Al via la mensa scolastica per 2513 alunni degli Istituti comprensivi cittadini. "Un fatto importante - spiega l'Assessore Anna Briante - che avviene in assoluto anticipo rispetto agli ultimi anni ed a dispetto dell’emergenza che ha impegnato il settore Istruzione per la chiusura di alcuni istituti che non hanno superato le verifiche di vulnerabilità statica".

Tra conferme e innovazioni, la EP, impegnata nella ristorazione collettiva in tutta Italia e che gestisce l’appalto a Reggio dal finire del 2023, ha già incontrato la neo costituita Commissione mensa, alla guida della quale nella seduta del 26 settembre è stata eletta l’insegnante Gabriella Caridi. Come per lo scorso anno, l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione dell’utenza una piattaforma web, di facile utilizzo, per l’acquisto e la prenotazione dei pasti .

“Ripartiamo all’insegna della massima attenzione verso gli utenti di questo importante servizio, gli alunni delle scuole d’infanzia e primarie - ha dichiarato l’assessore Briante - pronti a recepire i suggerimenti delle famiglie per migliorare ancora di più un servizio già di ottimo livello, differenziando i menù per esigenze religiose di tutti i bambini e per eventuali intolleranze alimentari. La mensa scolastica ha una concreta funzione sociale, educativa e di socializzazione. Da Amministratori attenti e responsabili, così come da indirizzo del sindaco Falcomatà, abbiamo dedicato una particolare attenzione a questo servizio che risulta importantissimo per migliaia di famiglie reggine e che quest'anno riusciamo ad avviare praticamente pochissimi giorni dopo l'avvio delle lezioni".