Sanità: l'annuncio dell'Asp di Reggio Calabria: da domani attiva nuova Postazione di Emergenza Territoriale a Palmi

"Domani, martedì 1ottobre, alle ore 8, saranno consegnati agli operatori del 118 le chiavi della nuova Postazione di Emergenza Territoriale (Pet) di Palmi, presso la casa della Comunità in via Bruno Buozzi. Si tratta di locali funzionali alle esigenze del servizio 118 con ingresso dedicato e uno spazio riservato ai mezzi di soccorso". È quanto si legge in una nota dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria.

“L’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria - afferma il direttore generale dell’Asp reggina, Lucia Di Furia - prosegue nell’azione di presidio e di rafforzamento delle postazioni sanitarie territoriali. Molto è stato fatto ma molto resta da fare. Il nostro obiettivo è quello garantire sempre, meglio, e con maggiore qualità i livelli di cura e di assistenza a tutta la cittadinanza di questa importante area della Calabria”.