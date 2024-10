Gioia Tauro, rimpallo di responsabilità sui rifiuti

È arrivata l’ora del sequestro, e questo è certo; non ancora quella dell’accertamento delle responsabilità – come auspicato dal sindaco Scarcella – riguardo l’area dell’ex mattatoio comunale, trasformata nel tempo in un vero e proprio sito di stoccaggio di rifiuti ingombranti, o discarica a cielo aperto che dir si voglia, tanto da richiedere l’intervento dei Carabinieri del Noe. Quali siano state e in che arco temporale si siano concretizzate le inadempienze è infatti tutto da stabilire, nonostante l’attuale primo cittadino abbia chiaramente asserito di aver ricevuto in eredità dalla precedente amministrazione un simile disastro e di aver proceduto lei stessa con due distinte denunce del 3 e 27 agosto scorso a segnalare alle autorità competenti le criticità ambientali riscontrate.

Accuse che il suo predecessore, Aldo Alessio rispedisce prontamente e con forza al mittente evidenziando come in sua difesa parlino i cosiddetti formulari prodotti e depositati che confermerebbero il periodico conferimento della spazzatura indifferenziata al termovalorizzatore e alla piattaforma “Poly2Oil S.r.l”.