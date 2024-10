Rassegna stampa 03-10-2024 edizioni Calabria

- Morte sospetta di una 49enne a Corigliano Rossano, indaga la Procura - Caso Karol Betania di Catanzaro, il Tar sospende il decreto del commissario - La sanità sempre più giù, problemi a San Giovanni in Fiore: all'appello mancano quattro branche mediche - Vaccini, sanificazione e incentivi: ecco il piano per arginare la “lingua blu” a Crotone

- La 'ndrangheta in curva, San Siro come... Polsi: “Tutto parte da lì” - Cosenza, morte di Denis Bergamini: partono le nuove indagini - Duplice omicidio Scorza-Hedhli a Cassano, il testimone conferma le accuse su Faillace - Tentato omicidio a Catanzaro Lido, gli arrestati davanti al gip - Traffico di reperti archeologici a Crotone, sollecitate 14 condanne I NOMI

In evidenza

- Calabria, nuovi assetti interni in Regione: il fronte dei sindacati si divide

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

Il primato

- Castrovillari, impiantato il pacemaker più piccolo del mondo

Cronaca

- Mercato ittico vicino al traguardo, a Reggio superato anche l’ultimo ostacolo

- Sistema bibliotecario, il caso di Vibo torna alla Regione Calabria: fumata nera

- Commissione per il tribunale a Corigliano Rossano, manca solo l’opposizione

- Paura a Crosia, vile aggressione in Comune del responsabile dell'Ufficio tecnico

- Mileto, minacce verbali contro don Di Carlo: indagini dei carabinieri

- Palmi, vandali in azione al campo di calcetto del rione Impiombato

Il disagio

-Treni fermi a Sibari e servizio sostitutivo a mezzo servizio

Politica

- Catanzaro, il quadro politico si ricompone ma nei partiti è l’ora delle “lotte” interne

Società

- Intuizione all'Unical, il prof. Soranzo spiega... il sorriso della Monna Lisa

Altre notizie