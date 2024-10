Reggio, maltratta e minaccia la moglie davanti ai figli minorenni: arrestato 43enne

Un uomo di 43 anni, pregiudicato, è stato arrestato a Reggio Calabria per maltrattamenti in famiglia nei confronti dell'ex moglie, alla presenza dei figli minori. La donna ha chiamato la polizia dopo aver ricevuto diversi messaggi minacciosi, di cui uno con una foto di una tanica piena di liquido e un paio di scarpe con sopra una pallottola, lasciati nell'androne del suo palazzo. Gli agenti, giunti sul posto, hanno sorpreso l'uomo in stato di agitazione e sotto l'effetto di alcol. Nonostante la presenza delle forze dell'ordine, l'uomo ha continuato a insultare l'ex moglie. Arrestato sul posto, il suo fermo è stato convalidato dall'Autorità Giudiziaria, che ha disposto la detenzione in carcere.