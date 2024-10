Locri, appello alle neo mamme per l’allattamento al seno

“Io all’allatto a km zero” è il titolo dell’incontro che si è tenuto ieri mattina nella sala convegni della Direzione sanitaria dell’ospedale di Locri, al quale sono intervenuti il dottore Giuseppe Macrì, primario del reparto di Ginecologia e ostetricia, e il dottore Antonio Musolino, primario del reparto di Pediatria. L’evento è collegato alla “Settimana mondiale dell’allattamento al seno”, promossa a livello internazionale dall’Organizzazione mondiale della Sanità, a livello nazionale dal Ministero della Salute, quindi dal Dipartimento “Salute e welfare” della Regione Calabria e infine dall’Azienda sanitaria di Reggio Calabria.

Nel corso del partecipato incontro insieme con i primari dei due reparti ospedalieri è intervenuto il team di ostetriche composto da: Francesca Mallamo, Bruno Palumbo, Francesca Ferrò, Manuela Sgrò, Claudia Meliadiò, Annalisa Romeo e Federica Auddino, che hanno discusso ed approfondito i vantaggi e i benefici dell’allattamento a seno.

«Anche quest’anno abbiamo proposto un incontro illustrativo con le neo e future mamme per evidenziare l’importanza dell’allattamento come alimento fondamentale per i bambini sin dalla nascita. Lo slogan scelto questo anno, “Stop alle diseguaglianze, sostegno a 360 gradi”, ci ricorda che donazione del latte materno è anche un modo per superare le diseguaglianze, assicurando a ogni bambino l’allattamento al seno come un diritto», ha dichiarato il dottor Macrì, che ha evidenziato il sostegno dell’Asp.