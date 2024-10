'Ndrangheta a San Siro, il capo ultrà Ferdico tradì l’amico Beretta e scelse Bellocco

Non è solo una storia di criminali che si spacciavano per tifosi di calcio, di affari illeciti, sopraffazione e di infiltrazioni della ‘ndrangheta. L’inchiesta “Doppia curva”, eseguita lunedì scorso dalla Dda di Milano, racconta anche molto altro. Per esempio la storia di un tradimento e di una “infatuazione” da parte di un milanese per il mondo della ‘ndrangheta.

È la storia di Marco Ferdico, assurto al ruolo di capo ultrà della curva nord interista per volere del suo amico Andrea Beretta che, dopo l’uccisione del vecchio ras Vittorio Baiocchi nel novembre 2022, prende in mano le redini della tifoseria nerazzurra.

Beretta non può andare allo stadio per problemi con la legge, ma grazie a un colpo di mano impone la figura di Ferdico. Questi non era, all’epoca, uno dei papabili alla successione di Boiocchi: non possedeva il carisma del capo né una lunga militanza in curva. Altri avrebbero potuto ambire al quel posto di potere. Ma Ferdico è amico di Beretta e, soprattutto, porta come “dote” Antonio Bellocco, il calabrese legato alla ‘ndrangheta che permise Beretta di prendersi la Curva Nord e tutti gli affari illeciti ad essa collegati.