Reggio, all'istituto “Nostro-Repaci” il robot che... si crede un cane

Un altro passo avanti nell’integrazione delle nuove tecnologie all’interno della scuola. Novità, in tal senso, infatti, in casa “Nostro- Repaci”. All’Istituto d’Istruzione Superiore è arrivato Lanci, cioè – secondo quanto fanno sapere dal plesso – «un simpatico robot che si crede un cane».

«Lanci – spiegano ancora dalla scuola – si unisce a Nao, il robottino che fa già parte della famiglia “Nostro-Repaci”». Parlando in generale dell’apporto delle nuove tecnologie anche sotto l’aspetto didattico, dall’Istituto inoltre rimarcano che «questi strumenti innovativi non solo rendono l’apprendimento più coinvolgente, ma preparano anche gli studenti a un futuro sempre più digitalizzato».

Insomma, «con Lanci e Nao i ragazzi avranno l’opportunità di esplorare con consapevolezza il mondo della robotica, dell’intelligenza artificiale e della programmazione in modo pratico e divertente», concludono dall’Iss, promettendo di tenere tutti aggiornati sulle proprie pagine social rispetto alle prossime avventure di Lanci e Nao.