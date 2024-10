Intimidazione a Cittanova, tagliate le gomme al mezzo della coop “Zomaro Resort”

Denunciato dalla cooperativa cittanovese “Zomaro Resort” il danneggiamento causato a uno dei mezzi di lavoro: in particolare il taglio ad opera di ignoti, l’altro ieri notte in pieno centro abitato, degli pneumatici del camion in dotazione all’azienda, funzionale per l’espletamento dell’attività lavorativa. Il fatto pare sia stato scoperto nella mattinata di ieri nel momento in cui i preposti all’attività si accingevano, con l’autocarro, a iniziare la giornata di lavoro.

Non è il primo episodio del genere che riguarda la cooperativa: in passato i titolari avevano provveduto a denunciare il danneggiamento di parte della rete di recinzione dell’azienda che opera nel settore imprenditoriale agricolo, occupandosi della coltivazione di diversi ettari di terreno sullo Zomaro.

Sull’accaduto il Comune di Cittanova, Ente che da tempo ha concesso in affitto alla cooperativa il terreno montano, ha diramato una nota di solidarietà all’azienda per il denunciato danneggiamento: «Il sindaco Domenico Antico, anche a nome dell’amministrazione e dell’intero Consiglio comunale, esprime ferma condanna per il vile gesto perpetrato ai danni della cooperativa “Zomaro Resort” nelle scorse ore, consegnando ai titolari e ai dipendenti la piena solidarietà».