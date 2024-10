Reggio Calabria, ad Arghillà rimosse le carcasse d’auto: “bonificata” tutta l’area degradata

Hanno restituito il decoro ai ragazzi che vedevano in quel campetto un’oasi di normalità. Diciotto carcasse di vetture bruciate sono state rimosse attorno al rettangolo di gioco. Una piccola vittoria. Che adesso però va difesa. Da due giorni sono in corso le operazioni di sgombero delle carcasse nel quartiere di Arghillà, il quartiere simbolo del degrado ambientale e non solo. A poco più di un mese dall’incendio di quelle vetture abbandonate arriva la risposta delle istituzioni. Era il tre settembre quando assieme alle macchine bruciavano molte delle speranze di una comunità. Solo il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ha fermato il fronte del fuoco e scongiurato che andasse in fumo l’unica struttura pubblica dedicata allo sport.

Un degrado a cui i bambini rischiano di assuefarsi. Ed è per questo che a fronte dell’ennesimo incendio la comunità di Arghillà aveva chiesto aiuto alle istituzioni. L’appello alla Prefettura che nel corso dell’ennesimo Comitato di ordine pubblico aveva tracciato il quadro della situazione. La risposta è arrivata. Il Comune ha avviato la campagna di pulizia straordinaria. E non solo nel perimetro del campo di calcetto.