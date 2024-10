Villa S. Giovanni, l’ex hotel Plaza ai carabinieri. Finanziamento dalla Regione

Tra gli argomenti toccati dalla sindaca Giusy Caminiti nelle fasi preliminari del Civico Consesso che si è tenuto mercoledì, anche lo stato dell’iter che riguarda l’acquisizione dell’ex hotel Plaza, edificio che andrà ad ospitare l’Arma. Di fatto, all’ente è arrivata la comunicazione della Regione Calabria dell’emanazione del decreto di finanziamento: risorse vincolate all'uso dell'albergo per caserma dei Carabinieri. Illustrato quanto inanellato nel corso di questi ultimi mesi con un’attività preparatoria portata a compimento in sinergia tra i settori municipali preposti, l’area tecnica dell’Arma e i professionisti dell’ambito che siedono tra gli scranni dell’assise villese. Guardando ai più recenti step, quindi, la formulazione, da parte dell'ufficio tecnico comunale, della relazione necessaria per dimostrare la congruità del prezzo di acquisto rispetto al valore dell'immobile che, ha ricordato Caminiti, è «idoneo e adeguato all'utilizzo cui è stato destinato».

La Regione per stanziare il finanziamento, che si compone di una parte per l’acquisto e uno per la ristrutturazione, ha chiesto, appunto, di dimostrare la congruità del prezzo, azione che è stata dunque definita. In linea generale, al momento si è in attesa («siamo fiduciosi avvenga a breve», ha detto in aula Caminiti) della convenzione da sottoscrivere che, secondo quanto comunicato dalla prima cittadina, è stato chiesto sia unica, cioè «che preveda la quota di acquisto, quella di ristrutturazione e anche l'utilizzo delle economie a bando di gara al fine del reinvestimento delle stesse per il miglioramento dell'hotel Plaza».