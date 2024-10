La denuncia di FdI a Taurianova: «Il marito di un assessore scrive minacce sui social»

«Il marito di un assessore, da quanto appreso via social, minaccia chi avrebbe posizioni diverse rispetto al componente della giunta».

Ad affermarlo, nel corso del Consiglio comunale di venerdì scorso, il consigliere del gruppo Fratelli d’Italia Daniele Prestileo durante i lavori preliminari. Il tema, particolarmente delicato, è stato ripreso in una nota diffusa nelle ore successive. I consiglieri Daniele Prestileo e Filippo Lazzaro, inoltre, hanno sintetizzato le loro perplessità anche sul criterio utilizzato per la scelta dei componenti dello staff per il progetto Capitale del Libro, sulle spese sostenute per la riapertura della biblioteca, sulle variazioni di bilancio. Su quest’ultimo punto è intervenuto Lazzaro focalizzando l’attenzione, in particolare, sull’iter riguardante il finanziamento del concerto di Arisa.

«L’assessore Fedele – recita la nota di FdI – ha confermato di fatto che non c’era copertura finanziaria per l’evento di in questione e di aver interloquito con la Regione sulla copertura finanziaria, e che la Regione aveva liquidato il tutto con un “vedremo”, dunque senza dare certezza. Da qui l’irresponsabilità politica dell’assessore che ha inteso spendere soldi senza averne la copertura».