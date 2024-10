Trasporti a Reggio Calabria, si avvicina per l'Atam la stagione green: arrivano i primi 11 bus elettrici

La stagione del trasporto green è più vicina. I primi 11 bus elettrici sono stati consegnati nell’area di Foro Boario dove il cantiere è in pieno fermento. Le colonnine elettriche del primo lotto sono state realizzate e si procede verso quello che si annuncia come un passaggio chiave. I progetti finanziati attraverso il Pnrr iniziano a tradursi in qualcosa di concreto per il territorio. La filosofia che ha portato all’adozione del sistema elettrico coniuga il rispetto per l’ambiente all’avvicinamento al mezzo pubblico di una fetta di utenza che da anni ha preferito il mezzo proprio.

E per questa sfida ambiziosa Palazzo San Giorgio ha investito risorse ed energie, solo per l’operazione di rinnovo flotte bus la misura sub-investimento 4.4.1 del Pnrr, ha assegnato al Comune oltre 46 milioni di euro. E il primo lotto da 11, dei 66 mezzi sono già posizionati alla sede storica della società di trasporto metropolitano. Mezzi che attraverso una delibera di Giunta il Comune ha affidato in usufrutto ad Atam. Una rivoluzione che passa naturalmente anche dall’adeguamento delle fondi di approvvigionamento. Il sistema di ricarica è in fase di realizzazione, sono state realizzate già 15 postazioni in via Foro Boario, le prime. E per rendere ulteriormente sostenibile il passaggio al 100% elettrico il progetto prevede anche la realizzazione di un piccolo parco fotovoltaico tanto nella storica sede dell’Azienda che al terminal Botteghelle.