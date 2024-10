San Luca, finalmente può partire lo scuolabus. Odissea finita per un piccolo disabile

Una buona notizia per gli studenti e i bambini e le bambine che frequentano l’Istituto comprensivo di San Luca. In particolare per quelli che abitano nelle frazioni e nella periferia del paese. Con un breve comunicato il commissario prefettizio che sta gestendo l’Amministrazione cittadina Rosario Fusaro, ha fatto sapere che «il servizio di trasporto scolastico per gli aventi titolo, sarà avviato il 21 ottobre, in considerazione dell’avvenuta omologazione dell’automezzo in data 11 ultimo scorso resasi necessaria a seguito degli interventi di manutenzione straordinaria per l’installazione di una pedana mobile».

Una novità che consentirà ai bambini con particolari patologie di potersi servire del bus per raggiungere la scuola. Come nel caso di un diversamente abile, costretto sulla sedia a rotelle, un “bambino speciale”, come lo aveva chiamato la madre M.A. in una lettera-appello inviata al comune poco meno di un anno fa, nel tentativo di trovare una soluzione e poter consentire piccolo, che ha nove anni ed affetto da una particolare patologia, di poter anche lui salire sul pullman per recarsi a scuola.