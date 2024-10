Reggio Calabria, da 13 anni il cantiere del centro agroalimentare di Mortara è ostaggio del contenzioso

Ostaggio di un contenzioso che da 13 anni tiene bloccato il cantiere più importante del Decreto Reggio. Mentre si attende la pronuncia di secondo grado rispetto alla rescissione con la Lafatre, il futuro del Centro agroalimentare di Mortara sembra allontanarsi. Un pasticcio che sta sgretolando un settore chiave: il settore ortofrutticolo. Un limbo come spiegano gli operatori che hanno occupato la struttura dal 2011. Operatori che vorrebbero sanare la loro posizione. Ma lamentano non riescono a trovare un’interlocuzione da parte del Comune. «Più volte in questi anni abbiamo chiesto di essere ricevuti. Ma senza ricevere mai alcuna risposta». E intanto «perdiamo fette di mercato. Di fatto il settore ortofrutticolo è come se non esistesse per i nostri possibili sbocchi di mercato. La grande distribuzione proprio in questo periodo ha avviato delle collaborazioni ed ha scelto il mercato di Catanzaro. Di queste opportunità ne abbiamo viste svanire parecchie in questi anni».