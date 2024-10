Il rilancio degli impianti sportivi a Reggio Calabria: dieci cantieri e oltre 20 milioni

Era stata annunciata come una risposta al degrado. Ma dopo anni l’entusiasmo dell’avvio dei lavori si è trasformato nell’ennesima delusione. A distanza di diverse stagioni tra nuovi avvi e battute d’arresto il cantiere per la realizzazione dell’impianto polisportivo di San Giovannello riparte. L’opera finanziata dai Patti per il Sud prevede una spesa di 1,5 milioni di euro, in parte eseguiti. Nel 2019 i bando era stato aggiudicato per circa 850mila euro. Ma poi i ritardi e le inadempienze dell’impresa che si era aggiudicata la gara hanno portato alla rescissione contrattuale. Per evitare le lungaggini di un nuovo bando il Comune ha interpellato la seconda impresa, che ha declinato la proposta e così si è arrivati alla terza. La società di Catanzaro che in questi giorni ha cantierizzato l’area. Un passaggio che dovrebbe avvicinare la realizzazione dell’opera che allunga l’elenco delle incompiute. Un progetto atteso che rientrava nei disegni di riqualificazione del quartiere tracciati dal Comune attraverso il Decreto Reggio. Sarà la volta buona? Il consigliere delegato allo Sport, Giovanni Latella è fiducioso. «L’esecuzione dei lavori è prevista in 250 giorni. Contiamo di poter ultimare prima dell’estate 2025, aggiungendo un tassello importante nel mosaico dell’impiantistica sportiva».