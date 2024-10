Falcomatà: "Asp di Reggio in totale confusione, Di Furia rassegni le sue dimissioni. Il territorio ha diritto ad una governance stabile ed organizzata"

"E' incredibile quanto sta avvenendo all'. Nel marasma generale, di fronte a centinaia di operatori, associazioni, comitati, che protestano per la mancata erogazione del sacrosanto diritto alla salute, che dovrebbe essere prerogativa di tutti i cittadini,. Il Direttore generale Di Furia dovrebbe semplicemente prenderne atto e rassegnare le proprie dimissioni, ancora prima che il governo regionale si svegli dal proprio torpore fatato rimuovendola dal delicatissimo incarico che ricopre". E' quanto afferma il sindaco di Reggio Calabriaanche nella sua qualità di Presidente della Conferenza dei sindaci dell'Asp.

"La vicenda solertemente scoperchiata dall'interrogazione del Consigliere regionale Giovanni Muraca e giustamente rimarcata dal Senatore Nicola Irto, sulla quale il Direttore Di Furia avrebbe dovuto a suo tempo vigilare, è solo l'ultima in ordine di tempo di una sequela di circostanze che evidenziano tutti i limiti di questa gestione. Ci riferiamo all'annunciato taglio orizzontale delle guardie mediche che riguarda addirittura la metà dei presidi esistenti, alla chiusura dei poliambulatori e dei laboratori di analisi pubblici, ma anche alla lunga ed intricata vicenda delle strutture psichiatriche o quella, davvero incredibile, dei microinfusori per pazienti diabetici, per lungo tempo assenti e poi magicamente riapparsi dopo le proteste delle famiglie".